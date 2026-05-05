Il prof Maurizio Vanni dell' Università di Pisa conclude le lezioni del quarto anno della scuola ' Lorenzo Ravagni'

Il professor Maurizio Vanni dell’Università di Pisa ha concluso le lezioni del quarto anno presso la scuola 'Lorenzo Ravagni'. Pisa è nota per le sue caratteristiche naturali, artistiche, storiche e culturali, che contribuiscono a farne una meta molto frequentata dai visitatori. La città attira turisti da tutto il mondo grazie ai suoi monumenti e al patrimonio che conserva. La conclusione delle lezioni segna un momento importante per gli studenti coinvolti nel percorso formativo.

Caratteristiche naturali, artistiche, storiche e culturali fanno di Pisa una città ad alta vocazione turistica.La Piazza dei Miracoli è un patrimonio dell’umanità conosciuto in tutto il mondo, ma una delle scommesse più importanti è quella di portare le migliaia di turisti che affollano pochi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Scuola Lorenzo Ravagni. Chiusa la quarta edizione: "Obiettivo coinvolgere sempre più ragazzi"Si è chiusa ieri mattina la quarta edizione della Scuola "Lorenzo Ravagni", il percorso formativo in memoria del giovane marinese scomparso ad agosto... Comunicazione, Media e Tecnologie: proclamate le prime laureate del corso magistrale dell'Università di PisaIl 10 febbraio 2026 si sono laureate le prime quattro studentesse del corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie (CoMeTe),...