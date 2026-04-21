Il leone ferito tornerà a ruggire | la Giunta di Monza approva il progetto per restaurare la statua vandalizzata

La Giunta comunale di Monza ha dato il via libera al progetto di restauro di una statua danneggiata. La statua, collocata sul Ponte dei Leoni lungo via Vittorio Emanuele II, è stata vandalizzata nei primi giorni dell’anno. La statua, risalente all’epoca asburgica, sarà sottoposta a interventi di recupero per ripristinare il suo aspetto originario. L’intervento è stato approvato con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico della città.

Monza – La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per restaurare la statua sfregiata i primi giorni dell'anno sullo storico Ponte dei Leoni, che risale all'epoca asburgica, nella centrale via Vittorio Emanuele II, a seguito di un atto vandalico. Il cuore dell’intervento sarà infatti proprio la ricostruzione della parte staccata del muso, distrutta dall’esplosione di un petardo inserito nella bocca della statua da un gruppo di minorenni la notte di Capodanno. guzzi monza esplosione ponte dei leoni La messa in sicurezza. La statua, realizzata in marmo di Carrara - nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - è già stata posta in sicurezza nei mesi scorsi, con una impalcatura a protezione che ne delimita il perimetro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il leone ferito tornerà a ruggire: la Giunta di Monza approva il progetto per restaurare la statua vandalizzata Notizie correlate Leggi anche: Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggire Leggi anche: Quando il leone vandalizzato tornerà a "ruggire" (e chi pagherà le spese) Aggiornamenti e dibattiti Il leone ferito tornerà a ruggire: la Giunta di Monza approva il progetto per restaurare la statua vandalizzataMonza – La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per restaurare la statua sfregiata i primi giorni dell'anno sullo storico Ponte dei Leoni, che risale all'epoca asburgica, nella centrale ... ilgiorno.it Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggireTecnologia e artigianalità fianco a fianco, l’intervento terminerà tra fine estate e inizio autunno. La statua del ponte di via Vittorio Emanuele a Monza ra stata danneggiata da un gruppo di minorenni ... msn.com