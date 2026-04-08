Il petardo esploso a Capodanno sul ponte tutto pronto per il restauro | il leone ferito tornerà a ruggire

A Monza, il leone ferito del Ponte dei Leoni sarà sottoposto a restauro dopo l’incidente di Capodanno, quando un petardo esploso in quella zona causò danni alla statua. I lavori sono già in programma e prevedono il ripristino della scultura, che rappresenta un simbolo storico della città. La ripresa delle attività di restauro segna il primo passo verso il ritorno alla sua originaria collocazione.

Monza, 8 aprile 2026 – Il leone ferito del Ponte dei Leoni tornerà a ruggire. Non più soltanto come simbolo storico della città, ma anche come emblema di una rinascita attesa e seguita con attenzione dai monzesi. Sull’iter di restauro della statua danneggiata nella notte di Capodanno arriva un aggiornamento dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti, intervenuto direttamente sui social. guzzi monza esplosione ponte dei leoni Il leone, protetto da un’imponente impalcatura installata il 14 gennaio, vedrà tra poco l’ inizio dell’intervento operativo. “Già nei prossimi giorni partiranno i lavori preparatori”, spiega Lamperti, indicando una tabella di marcia che punta alla ricostruzione della mandibola tra fine estate e inizio autunno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggire Leggi anche: Quando il leone vandalizzato tornerà a "ruggire" (e chi pagherà le spese) Monza: il leone torna a ruggire entro il 2026, famiglie dei vandali pagheranno il restauro.Monza riabbraccerà il suo leone entro l’anno: chi pagherà per il gesto vandalico di Capodanno? Il leone di Monza, simbolo della città, tornerà a... Argomenti più discussi: Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggire; Gli esplode in mano un petardo, 13enne perde 3 dita – VIDEO. Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggireTecnologia e artigianalità fianco a fianco, l’intervento terminerà tra fine estate e inizio autunno. La statua del ponte di via Vittorio Emanuele a Monza ra stata danneggiata da un gruppo di minorenni ... ilgiorno.it Il petardo infilato in bocca al Leone la notte di Capodanno a Monza: i filmati incastrano i baby vandaliMonza, 10 gennaio 2026 – Hanno un nome i responsabili dell’assalto vandalico la notte di Capodanno al Ponte dei Leoni. Le indagini congiunte di polisia di Stato e polizia locale di Monza hanno ... ilgiorno.it Corteo storico per il Capodanno dell'Annunciazione. (Foto parte 2) Questa è la seconda e ultima selezione dei tanti scatti e ritratti che ho fatto oggi. Tantissimi i gruppi storici partecipanti (se qualcuno vuole si tagghi pure). PS: su questa pagina si parla di fotogr - facebook.com facebook