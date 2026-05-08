Aurora Ramazzotti ha commentato pubblicamente il nuovo legame della madre Michelle Hunziker con l’attore. La giovane e l’attore sono stati fotografati insieme più volte in occasione di eventi pubblici e uscite private. La relazione tra Michelle Hunziker e l’attore è stata confermata da alcune fonti vicine alla coppia. Aurora Ramazzotti ha espresso la sua reazione sui social media, senza approfondire dettagli.

La reazione di Aurora Ramazzotti per il nuovo amore della mamma Michelle Hunziker. Lei e Giulio Berruti sono sempre più uniti. Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti le cose sembrano farsi ogni giorno più serie. Il loro rapporto sembra sempre più solido e anche Aurora Ramazzotti ha accolto il nuovo arrivato. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono sotto i riflettori da diverse settimane. Le loro apparizioni pubbliche sono sempre più frequenti e sembrano sempre più affiatati. Nessuno dei due si era ancora lasciato andare a dichiarazioni troppo esplicite, ma la serenità nella loro vita sentimentale sembra ogni giorno più forte. Sembra che adesso siano pronti a uscire alla luce del sole e a non nascondersi più.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Vabbè ma…”, la reazione di Aurora Ramazzotti al nuovo amore di Michelle Hunziker

Notizie correlate

La reazione di Aurora Ramazzotti all’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: “Colpita dalla sua serietà”Come ha reagito Aurora Ramazzotti alla storia d'amore tra la madre Michelle Hunziker e Giulio Berruti? La 30enne, che presto sposerà Goffredo Cerza,...

“Colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti”: la reazione di Aurora Ramazzotti all’amore tra Michelle Hunziker e Giulio BerrutiLa relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede ormai a pieno ritmo e la coppia non si nasconde più dai paparazzi.

Approfondimenti e contenuti

La reazione di Aurora Ramazzotti all’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: Colpita dalla sua serietàCome ha reagito Aurora Ramazzotti alla storia d'amore tra la madre Michelle Hunziker e Giulio Berruti? La 30enne, che presto sposerà Goffredo Cerza, sarebbe ... fanpage.it

Michelle Hunziker e l'amore con Giulio Berruti, come ha reagito la figlia Aurora Ramazzotti?Aurora Ramazzotti e il futuro marito avrebbero accolto positivamente la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Le indiscrezioni. gazzetta.it