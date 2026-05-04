Carlo Buccirosso è regista e protagonista di Qualcosa è andato storto al teatro Marrucino

Sabato 9 maggio alle 21 e domenica 10 alle 17, il teatro Marrucino ospita lo spettacolo “Qualcosa è andato storto”, scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Carlo Buccirosso. L’opera coinvolge il pubblico con un’esibizione in cui Buccirosso recita e dirige la performance, portando in scena una storia che si svolge nel corso di due rappresentazioni.

Carlo Buccirosso è autore, regista e protagonista dello spettacolo “Qualcosa è andato storto”, in scena sabato 9 maggio, alle 21, e domenica 10, alle 17.30, al teatro Marrucino di Chieti. Nel cast anche Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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