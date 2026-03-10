Una famiglia vive nel bosco, mentre un rappresentante legale afferma che i bambini mostrano turbe che prima non avevano, sostenendo che qualcosa non ha funzionato. La questione riguarda l’interesse superiore dei minori, che secondo quanto detto dovrebbe essere che i bambini trascorrano più tempo possibile con i genitori. La vicenda coinvolge questioni di tutela e di affidamento, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali in corso.

“L’interesse superiore dei minori è che il più possibile stiano coi genitori e la riprova che qualcosa è andato storto e che questi bambini che prima vivevano nelle condizioni che tutti conosciamo, ma non avevano turbe di alcun tipo, oggi si producono gesti di autolesionismo e hanno bisogno dell’assistenza continua dello psicologo. Diciamo che sono rientrati in uno standard che non è particolarmente green e forse neanche corrispondente al loro superiore interesse”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano parla del caso della famiglia del bosco, intervistato a Radio1 a ‘Ping Pong’. “La vicenda è assai... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Mantovano: “Bimbi hanno turbe che non avevano, qualcosa è andato storto”

Articoli correlati

“Cosa hanno fatto i bimbi”. Famiglia nel bosco, situazione ribaltata all’improvvisoUna fotografia, un gelato consumato con calma e alcuni cucchiaini di plastica diventano ora elementi centrali in una vicenda giudiziaria che continua...

Cassino, in scena Carlo Buccirosso in "Qualcosa è andato storto"Hai mai provato a mettere d’accordo tutta la famiglia quando si parla di eredità?A volte basta una parola sbagliata.

Famiglia nel bosco, perché i bambini non tornano a casa - Ore 14 Sera 15/01/2026

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco Mantovano Bimbi...

Temi più discussi: Nordio manda gli ispettori, è scontro sui bimbi nel bosco; Video: Famiglia nel bosco, la legale dei genitori: Cacciata la madre; Video: Famiglia nel bosco, la garante per l'infanzia: Al lavoro per il bene dei bimbi; Il Palermo suona la nona: batte il Mantova e riprende la corsa.

Famiglia nel bosco, papà Nathan dice basta e sfida la moglie Catherine: «O fai come dico io o mi riprendo da solo i nostri figli»Dopo l’allontanamento dei tre bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, Nathan Trevallion cambia linea: ai giudici si dice pronto a seguire le regole italiane e avverte la moglie Catherine. Intanto ... leggo.it

Il governo ancora contro le toghe, Mantovano 'arruola' la Cisl per il sìMalumori della Lega per 'l'assenza' Meloni in campagna elettorale. Le opposizioni: 'Sfregiano la Carta' (ANSA) ... ansa.it

Quella della famiglia nel bosco è sicuramente una situazione molto complessa e per arrivare a una decisione così traumatica sono di certo state evidenziate delle grandi difficoltà nel rapporto materno-filiale: non si tratta di maltrattamenti, la coppia appare unit - facebook.com facebook

"Dio, Patria, Famiglia": storia e origine dei motti più celebri di Mazzini che hanno fatto la storia d'Italia #linguaitaliana Ne scrive @MaciociMaria x.com