Famiglia nel bosco Mantovano | Bimbi hanno turbe che non avevano qualcosa è andato storto

Una famiglia vive nel bosco, mentre un rappresentante legale afferma che i bambini mostrano turbe che prima non avevano, sostenendo che qualcosa non ha funzionato. La questione riguarda l’interesse superiore dei minori, che secondo quanto detto dovrebbe essere che i bambini trascorrano più tempo possibile con i genitori. La vicenda coinvolge questioni di tutela e di affidamento, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali in corso.

“L’interesse superiore dei minori è che il più possibile stiano coi genitori e la riprova che qualcosa è andato storto e che questi bambini che prima vivevano nelle condizioni che tutti conosciamo, ma non avevano turbe di alcun tipo, oggi si producono gesti di autolesionismo e hanno bisogno dell’assistenza continua dello psicologo. Diciamo che sono rientrati in uno standard che non è particolarmente green e forse neanche corrispondente al loro superiore interesse”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano parla del caso della famiglia del bosco, intervistato a Radio1 a ‘Ping Pong’. “La vicenda è assai... 🔗 Leggi su Lapresse.it

