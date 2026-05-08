Va al ristorante con la moglie e la figlia | 88enne le uccide entrambe e poi si suicida a Linz

Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 89 anni e la figlia di 61 anni in un ristorante nel quartiere di Urfahr, a Linz. Dopo aver compiuto le violenze, si è tolto la vita. L’evento si è verificato in una locanda della zona, provocando sconcerto tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della tragedia.

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