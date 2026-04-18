Asti, un uomo di origini albanesi ha ucciso la sua ex moglie e il suo nuovo compagno con una roncola, poi si è tolto la vita. L’episodio è avvenuto in una abitazione della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso. La vicenda ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Ha aggredito la ex moglie massacrandola con una roncola. Ha ucciso allo stesso modo anche il nuovo compagno della donna. Poi è salito in cima alla torre del castello comunale e si è gettato nel vuoto, togliendosi la vita. È accaduto a Cossombrato, in provincia di Asti. Il killer sarebbe il 59enne Astrit Koni, di origine albanese come la donna, Drita Koni. I due erano residenti in Italia da 20 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato più volte di riavvicinare la ex moglie, che però non aveva nessuna intenzione di interrompere la nuova relazione. Il primo corpo a essere ritrovato dai carabinieri è stato quello del 59enne. Conosciuto in paese come Arturo, lavorava come addetto nel giardino comunale e aveva dunque a disposizione le chiavi per aprire la porta della torre, da cui si è poi gettato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Asti: albanese uccide la ex e il compagno con una roncola, poi si suicida

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