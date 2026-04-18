Asti uccide la ex moglie e il suo nuovo compagno poi si suicida gettandosi da una torre

A Cossombrato, un piccolo paese della provincia di Asti, un uomo ha ucciso la ex moglie e il suo nuovo compagno prima di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto in un'abitazione del paese, dove l’uomo si è poi lanciato da una torre. La notizia ha sconvolto la comunità, che si è trovata di fronte a una tragedia improvvisa e grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ha prima ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. È accaduto a Cossombrato, piccolo centro di circa 500 abitanti in provincia di Asti. La vittima è Drita Koni, mentre il presunto autore dell’omicidio è Astrit Koni, 59 anni. Entrambi di origine albanese, vivevano in Italia da circa vent’anni. L’uomo, scrive il Corriere della Sera, avrebbe tentato più volte un riavvicinamento con la donna che, però, non aveva alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e aveva invece iniziato una nuova relazione. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe ucciso la ex e il fidanzato con una roncola, attrezzo agricolo che utilizzava al lavoro.🔗 Leggi su Open.online

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