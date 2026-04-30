Global Sumud Flotilla sit-in nelle Marche | anche ad Ancona il presidio di solidarietà

Nelle Marche, anche ad Ancona, si è svolto un sit-in di solidarietà promosso dalla Global Sumud Flotilla. L'evento si inserisce in una serie di presidi organizzati dai movimenti della società civile in diverse parti del paese, tutti rispondendo all'appello della flottiglia. La mobilitazione è iniziata oggi, 30 aprile, con l’obiettivo di mantenere attiva la presenza dell’equipaggio di terra.

ANCONA - Da nord a sud, sono decine i presidi organizzati dai movimenti della società civile che hanno risposto all'appello della Global Sumud Flotilla alla "mobilitazione permanente dell'equipaggio di terra" a partire da oggi, 30 aprile. L'obiettivo è esprimere solidarietà alle barche.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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