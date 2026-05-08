Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva annunciato la possibilità di ritirare le truppe statunitensi dall’Italia, Antonio Tajani ha risposto affermando che nessuno ha mai parlato di un ritiro delle forze militari. Tajani ha precisato che non ci sono state discussioni ufficiali o accordi in tal senso. Le sue parole sono arrivate in risposta alle minacce fatte dall’ex presidente degli Stati Uniti.

Antonio Tajani replica a Donald Trump che qualche giorno fa aveva minacciato di ritirare le truppe statunitensi dall’Italia. “Nessuno ha mai parlato di ritiro delle truppe” americane. “Era ipotizzata una riduzione delle truppe ma io credo che sia invece interesse degli Stati Uniti avere una presenza in Europa”, ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia a margine dell’evento “Luci d’Europa”, in piazza del Campidoglio, a Roma. “Lo scacchiere internazionale deve vedere una Nato forte e questo significa anche che noi dobbiamo fare di più per la nostra sicurezza, avere due pilastri forti, quello europeo e quello statunitense”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Tajani dopo le minacce di Trump: "Nessuno ha mai parlato del ritiro delle truppe"

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