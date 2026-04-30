Trump | L’Italia non è stata d’aiuto probabilmente valuto un ritiro delle truppe Usa Crosetto | Non ne capisco le ragioni

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Italia non ha fornito assistenza durante una recente crisi e ha valutato un possibile ritiro delle truppe statunitensi presenti nel paese. La reazione del ministro della Difesa italiano è stata di sorpresa, definendo difficile comprendere le ragioni di questa posizione. Nel frattempo, Trump ha anche criticato altri alleati della NATO, accusandoli di non avergli dato supporto nella gestione della crisi in Iran.

Donald Trump non ce l’ha solo con la Germania. Ora vuole colpire i «finti amici» della Nato che non lo hanno sostenuto nella guerra in Iran. A chi gli chiedeva nello Studio Ovale se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l’ipotesi di una riduzione delle truppe, il presidente Usa ha risposto «probabilmente». « L’Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile », ha aggiunto. «È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo», ha dichiarato. «Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all’Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina: un caos totale.🔗 Leggi su Open.online

Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei»

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