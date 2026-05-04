Il segretario della Lega ha dichiarato di non voler commentare le minacce di Trump relative al ritiro delle truppe statunitensi dall’Italia, affermando che è più importante concentrarsi sui fatti concreti. La sua posizione si inserisce in un contesto di incertezza sulle decisioni militari statunitensi e sulle possibili conseguenze per il paese. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico senza ulteriori dettagli sulla questione.

“Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? N on commento le minacce, ragioniamo sulla realtà dei fatti. Per quello che mi riguarda e lo dico da quando è scoppiata la guerra contro l’Iran la mia priorità, la priorità della Lega, dell’intero governo è contenere e bloccare gli aumenti del costo della vita diesel luce gas e carrello della spesa”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, sull’ipotesi di un ritiro delle truppe Usa dalle base tedesche e italiane. Salvini ha poi aggiunto: “ Quello che poi deve fare il governo italiano è investire in sicurezza, quindi assumere poliziotti, carabinieri, aumentare il presidio di strade sicure, ad esempio mettere 10.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Salvini: "Non commento minacce di Trump su ritiro truppe"

Salvini sul ritiro truppe USA dall'Italia: Non commento le minacce di Trump.

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