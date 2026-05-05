Da giovedì a Roma, si svolgono incontri tra il Segretario di Stato statunitense e rappresentanti della Santa Sede, segnando un possibile momento di distensione nei rapporti tra i due enti. L'attenzione si concentra sulla visita di Rubio, che potrebbe aprire a future interlocuzioni tra Washington e il Vaticano. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle discussioni o sugli obiettivi di questa visita.

Prove tecniche di disgelo sull’asse Stati Uniti-Santa Sede. Da giovedì a Roma, il Segretario di Stato Marco Rubio. Il primo obiettivo è l’incontro con Papa Leone. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano-Usa, prove di disgelo. Papa Leone attende Rubio

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