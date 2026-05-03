Usa Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa sul tavolo prove di disgelo con governo e Vaticano

Giovedì e venerdì, un rappresentante statunitense sarà a Roma per incontri con la premier e il Papa. Tra gli argomenti discussi ci sono segnali di possibile avvicinamento tra il governo italiano e il Vaticano. Si prevede anche un colloquio con il capo della Chiesa cattolica, anche se non è ancora confermato ufficialmente. La visita si inserisce in un quadro di relazioni diplomatiche in evoluzione tra gli Stati Uniti, l’Italia e la Santa Sede.

Rubio spera di poter avere un incontro con Meloni ed anche di essere ricevuto in udienza dal Papa. Il motivo della visita è da ricercare nelle polemiche sull'asse Usa-Italia delle ultime settimane, che hanno portato a diversi botta e risposta Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio sarà in vis.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e Vaticano Notizie correlate “Rubio in visita in Italia: missione per tentare il disgelo con Vaticano e governo Meloni”Una missione di due giorni per appianare le tensioni tra l’amministrazione Trump e il Vaticano, nel tentativo di ‘disgelo’ delle relazioni bilaterali. Operazione disgelo: Trump invia Rubio in Italia per ricucire con il Vaticano e il governo MeloniAlla fine arriva Rubio: il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia giovedì e venerdì per ricucire dopo gli strappi del presidente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Usa, Rubio atteso a Roma: prove di 'disgelo'. Possibili incontri con Meloni e Papa Leone |; Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni. Il Papa gli darà udienza?; Tajani sente Rubio su Libano, Iran, Venezuela e Cuba. Usa, Rubio atteso a Roma: prove di disgelo. Possibili incontri con Meloni e Papa LeoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Rubio atteso a Roma: prove di 'disgelo'. Possibili incontri con Meloni e Papa Leone ... tg24.sky.it Italia-Usa, segretario di Stato Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma: obiettivo disgeloAttualmente previsti incontri con i ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto, e con il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin ... rainews.it Media: "Nave cisterna iraniana sfugge al blocco Usa a Hormuz" | Trump: "C'è la possibilità che riprendano gli attacchi" #iran x.com Il congiuntivo imperfetto si usa per esprimere un desiderio, un dubbio o una possibilità quando la frase principale è al passato #grammatica #verbi #congiuntivo #italiano - facebook.com facebook