Attacchi incrociati e smentite reciproche nello stretto di Hormuz | il cessate il fuoco è appeso a un filo

Nello stretto di Hormuz si sono verificati recenti attacchi incrociati tra navi di diverse nazionalità, accompagnati da smentite ufficiali da parte delle parti coinvolte. La tensione nella zona rimane elevata, e il cessate il fuoco appare fragile, con rischi di escalation. Fanpage.it propone ogni giorno alle 18.00 il podcast “Nel caso te lo fossi perso”, dedicato a fare il punto sulle notizie più rilevanti del momento.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del fuoco incrociato nello stretto di Hormuz e della tregua tra USA e Iran appesa a un filo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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