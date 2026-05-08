Uomo segue donna e tenta di rapire neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo | fermato a Genova

Un episodio di tentato rapimento si è verificato nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove un uomo ha seguito una donna e ha cercato di prendere un neonato di sei mesi dal passeggino, afferrandolo per il collo. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno messo in fuga l’aggressore e chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Momenti di paura nel quartiere Sampierdarena di Genova dove le urla della donna hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti e messo in fuga l'aggressore. L'uomo è stato identificato poco dopo dalla polizia come un trentunenne affetto da problemi psichici già noto per episodi di intemperanze.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Paura a Genova, tenta di rapire un bimbo di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per collo. Fermato un 30enne egizianoÈ successo ancora, l’orco di turno ha un volto diverso dall’ultimo, ma sempre la stessa ferocia capace di ingenerare una nuova paura. Tenta di rapire un neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: paura a SampierdarenaAttimi di paura ieri sera in via Campasso, a Sampierdarena, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi che si trovava sul passeggino,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perseguita e minaccia la sua ex. Arrestato mentre la segue in auto; Ordine del Santo Sepolcro, all’Ambrosianeum la presentazione del libro del cardinale Filoni; Senza sapone né carta igienica, condannato il padre padrone che segregava moglie e figli in casa; Vannacci contro la definizione Ue di stupro basata sul consenso: Offende la dignità delle donne. Uomo segue donna e tenta di rapire neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: fermato a GenovaMomenti di paura nel quartiere Sampierdarena di Genova dove le urla della donna hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti e messo in fuga l'aggressore ... fanpage.it Segue una mamma dentro l'androne di casa e prova a rubare il figlio neonato: «Afferrato dal collo nel passeggino». ArrestatoMomenti di paura ieri sera (7 maggio) in via Campasso, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si ... leggo.it L’eleganza vera si riconosce subito. Non ha bisogno di loghi vistosi, segue un’unica regola: farsi ricordare. Tra il fascino del ‘900 e l’uomo moderno nasce un outfit pensato per chi entra in una stanza e cambia l’atmosfera. Secondo voi oggi conta di più lo stil - facebook.com facebook