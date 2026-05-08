A Genova si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino di sei mesi dal passeggino, con un uomo che ha afferrato il neonato per il collo. L’aggressore, un uomo di 30 anni di origini egiziane, è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di tentativi simili avvenuti recentemente, caratterizzati da comportamenti violenti nei confronti di bambini.

È successo ancora, l’orco di turno ha un volto diverso dall’ultimo, ma sempre la stessa ferocia capace di ingenerare una nuova paura. E allora, quello che doveva essere un normale rientro a casa per una madre e i suoi figli, si è trasformato in un incubo di violenza e choc nel cuore del quartiere genovese di Sampierdarena. Un episodio che lascia senza fiato per la sua improvvisa violenza. Un uomo, identificato come un trentenne di nazionalità egiziana, ha assalito una donna nell’androne del suo palazzo, arrivando a stringere le mani attorno al collo di un neonato di appena sei mesi nel folle tentativo di strapparlo alla madre. Un atto di una gravità inaudita che conferma, purtroppo, come certi quartieri siano ormai ostaggio di una criminalità straniera sempre più spavalda e priva di scrupoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura a Genova, tenta di rapire un bimbo di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per collo. Fermato un 30enne egiziano

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