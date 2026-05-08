Tenta di rapire un neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo | paura a Sampierdarena

Ieri sera in via Campasso a Sampierdarena, un uomo ha cercato di rapire un neonato di 6 mesi che si trovava nel passeggino. Secondo le testimonianze, l’uomo ha afferrato il bambino per il collo nel tentativo di portarlo via. L’intervento di alcuni passanti ha impedito che il rapimento andasse a buon fine, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Attimi di paura ieri sera in via Campasso, a Sampierdarena, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi che si trovava sul passeggino, afferrandolo per il collo. Il dramma si è consumato in pochi minuti intorno alle 21.30, quando una donna stava rincasando con i due figli, uno più.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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