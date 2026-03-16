Uomini e Donne anticipazioni | Barbara De Santi accusa Edoardo Nestori lui lascia il programma

Durante la registrazione del 16 marzo di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si è assistito a un episodio di tensione tra Barbara De Santi ed Edoardo Nestori. Dopo un confronto acceso, l'uomo ha deciso di lasciare lo studio e il programma. L'episodio ha suscitato molta attenzione tra i telespettatori e ha rappresentato uno dei momenti più discussi della puntata.

Colpi di scena nella registrazione del 16 marzo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi: Edoardo Nestori abbandona lo studio e il programma dopo lo scontro con Barbara De Santi. Oggi, lunedì 16 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di tensione nel Trono Over, mentre nel Trono Classico il percorso di Ciro Solimeno continua tra nuovi baci e polemiche. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine. Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Edoardo Nestori lascia lo studio La registrazione del Trono Over di Uomini e Donne si apre con un momento piuttosto acceso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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