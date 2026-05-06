Uomini e Donne anticipazioni | Ciro annuncia la scelta una corteggiatrice piange

In un episodio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato di essere vicino a fare la sua scelta. Durante la puntata, Mario Lenti ha ballato con Cinzia Paolini, suscitando la reazione di Gemma Galgani, che ha ammesso di essersi sentita ferita. Nel frattempo, una delle corteggiatrici si è mostrata molto emozionata, piangendo davanti alle altre.

Momenti decisivi per Ciro Solimeno che annuncia la scelta imminente. Mario Lenti balla con Cinzia Paolini e provoca la reazione di Gemma Galgani, che ammette di esserci rimasta male. Oggi mercoledì 6 maggio negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione del programma. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Ciro Solimeno ha svelato quando sarà la scelta: la settimana prossima. Tensione in studio: Marta scarica Diego Tavani Nuova registrazione movimentata per Uomini e Donne, la giornata si apre subito con un colpo di scena: Diego Tavani viene lasciato da Marta, che decide di interrompere la conoscenza senza possibilità di ritorno.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La discussione tra Ciro e le sue corteggiatrici

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