Uomini e Donne registrazione 17 febbraio | Ciro assente

Il tronista Ciro non si presenta alla registrazione di Uomini e Donne del 17 febbraio, provocando sorpresa tra il pubblico e i suoi compagni di studio. La sua assenza si deve a un imprevisto personale, che lo ha costretto a saltare l’appuntamento. La produzione ha già comunicato che il suo percorso proseguirà senza interruzioni. I concorrenti restano in attesa di chiarimenti ufficiali e di eventuali aggiornamenti sul suo ritorno. La puntata del giorno si concentra sulle altre dinamiche tra i protagonisti.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 17 febbraio. Assente in questa registrazione il tronista Ciro. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 febbraio. In questa puntata assente il tronista Ciro e la registrazione di oggi è durata solta un'ora. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Mario è nuovamente assente per motivi di lavoro e, dopo quanto accaduto ieri con Cinzia, l’attenzione in studio si concentra tutta sulla dama. Ne nasce l’ennesimo momento di tensione, ma Cinzia resta ferma sulla sua posizione e non lascia il centro studio. 🔗 Leggi su 2anews.it

