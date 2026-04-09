Coldiretti Campania e Assessorato regionale all’Ambiente | insieme per un’agricoltura sostenibile

Un accordo tra Coldiretti Campania e l’Assessorato regionale all’Ambiente mira a promuovere pratiche agricole sostenibili e responsabili nella regione. L’obiettivo è preservare il territorio e garantire un reddito stabile agli agricoltori, attraverso progetti e iniziative condivise. La collaborazione si concentra su interventi che rispettano l’ambiente e favoriscono uno sviluppo agricolo equilibrato, in linea con le normative e le esigenze del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’agricoltura sostenibile e responsabile, capace di salvaguardare il territorio e le esigenze di reddito degli agricoltori. Questo il percorso intrapreso della Coldiretti Campania in sinergia con l’Assessorato regionale all’Ambiente retto da Claudia Pecoraro. “La Coldiretti Campania ringrazia per la disponibilità l’assessora Claudia Pecoraro. Le interlocuzioni che abbiamo avuto in questi mesi ci hanno consentito di intraprendere un percorso comune che ha come priorità assoluta la salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità ed al tempo stesso quello di incrementare un’agricoltura di qualità” afferma il direttore della federazione regionale Salvatore Loffreda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania e Assessorato regionale all’Ambiente: insieme per un’agricoltura sostenibile Diocesi di Cefalù, dall'assessorato regionale dell'Agricoltura l'olio per la messa crismaleSabato 21 marzo 2026, presso il Salone Sansoni del Palazzo Vescovile di Cefalù (PA), una delegazione del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e... Leggi anche: “Zero spreco” e Coldiretti insieme per l’agricoltura del futuro: arricchire i terreni con nuova sostanza organica Temi più discussi: AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: in arrivo lo sportello in Regione Campania - Napoli Village -; Nasce la Consulta Regionale per la Pesca Marittima: Coldiretti esprime soddisfazione; Latte bovino. L’allarme di Coldiretti Campania: Prezzo di vendita sotto i costi di produzione; Allarme latte bovino Coldiretti Campania | Prezzo di vendita sotto i costi di produzione. Coldiretti Campania e Assessorato regionale all’Ambiente: insieme per un’agricoltura sostenibileUn’agricoltura sostenibile e responsabile, capace di salvaguardare il territorio e le esigenze di reddito degli agricoltori. Questo il percorso intrapreso ... napolivillage.com Agricoltura sostenibile e responsabile. La sinergia tra Coldiretti Campania e RegioneUn’agricoltura sostenibile e responsabile, capace di salvaguardare il territorio e le esigenze di reddito degli agricoltori. Questo il percorso intrapreso della Coldiretti Campania in sinergia con ... ondanews.it Coldiretti Campania - facebook.com facebook "Coldiretti Campania, "risultati incoraggianti sulla brucellosi bufalina". Dati positivi dal Casertano, si riducono anche gli abbattimenti #ANSA" - Results on X | Live Posts & Updates x.com