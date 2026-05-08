Uno storico concessionario porta l' eccellenza Audi a Caserta
Un concessionario storico ha aperto una nuova sede a Caserta, dedicata esclusivamente al marchio Audi. L’inaugurazione amplia l’offerta di vetture del marchio tedesco nella provincia e permette ai clienti di accedere a servizi e modelli specifici. La nuova struttura si trova in una zona strategica e si rivolge a chi desidera acquistare o noleggiare vetture Audi.
Una nuova presenza dedicata al mondo Audi rafforza il panorama automotive della provincia di Caserta. La sede di Casagiove di A&C Motors si propone come punto di riferimento per il marchio tedesco sul territorio, con un’offertaorientata non solo alla vendita, ma anche all’esperienza complessiva.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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