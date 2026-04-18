Ali della Mente porta in scena Arte Sicurezza e Formazione | Caserta-Roma-Caserta Andata e Ritorno
Gli artisti di Ali della Mente mettono in scena a Caserta l’esperienza romana della Festa Nazionale della Polizia di Stato evidenziando come l’arte possa divenire strumento di crescita culturale, formazione e sensibilizzazione. La rappresentazione teatrale “Arte, Sicurezza e Formazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
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