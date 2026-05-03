Acqua Armani e Fiuggi firmano uno storico accordo | l' alta moda incontra l' eccellenza termale

Un nuovo accordo tra un'importante acqua minerale e una nota località termale segna un'iniziativa che unisce il mondo dell'alta moda e quello del benessere. L'intesa punta a valorizzare il patrimonio italiano attraverso una collaborazione che coinvolge due marchi di riferimento nel loro settore. La partnership mira a promuovere l'eccellenza del Made in Italy, unendo l'immagine di lusso con l'heritage termale.

Un connubio strategico all'insegna del Made in Italy, dove l'esclusività del lifestyle incontra il patrimonio del benessere termale. Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. e il Gruppo Armani hanno ufficializzato la firma di un accordo di licenza di lunga durata, destinato a ridefinire le gerarchie nel.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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