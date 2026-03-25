Negli anni '90, il rapper e imprenditore ha visitato un caveau segreto, da cui ha portato via un orologio Audemars Piguet di grande rarità. La collezione personale di orologi di Jay-Z include diversi modelli di lusso, alcuni dei quali sono stati acquistati o ricevuti nel corso degli anni. La sua passione per gli orologi di alta gamma si riflette nella varietà di pezzi di valore elevato che possiede.

Alla fine degli anni 90, Jay-Z è stato accompagnato in un caveau segreto da dove è uscito con un orologio Audemars Piguet di estrema rarità. A distanza di pochi giorni, a lui e alla sua crew è stato inizialmente negato l'ingresso in una gioielleria. «Non ho abbastanza occhi per controllarli tutti», ricorda che disse il negoziante, proprio prima che una coppia di bianchi suonasse il campanello della boutique ed entrasse, consentendo a Jay e al suo seguito di fare lo stesso. Una volta dentro, Jay-Z ha sentito l'altro cliente chiedere di provare un nuovo segnatempo. Anche Jay ha chiesto di vederlo. «Il commesso mi ha guardato come per dire: ‘Ormai è troppo tardi’», ricorda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Uno sguardo ravvicinato alla collezione personale di orologi di Jay-Z

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