Emily Adams Bode Aujla ha rivelato di aver conservato circa 40 paia di jeans indossati durante l’infanzia. La designer statunitense ha condiviso questa abitudine in un'intervista, spiegando che tiene con sé questi capi come ricordo dei momenti passati. La sua collezione personale di jeans, raccolta nel tempo, rappresenta un elemento centrale nel suo lavoro creativo e nel suo modo di approcciare la moda.

Se conosci Emily Adams Bode Aujla, non ti sorprenderà sapere che ha conservato praticamente ogni paio di jeans indossato durante l’infanzia — circa 40 paia in tutto. «Conservo tutto», dice la fondatrice e designer di Bode, il cui universo di lusso ispirato all’Americana e alla qualità degli oggetti ereditati è costruito su scatole e scatole di cimeli personali raccolti e custoditi nel corso dei decenni. Qualche anno fa, Bode Aujla ha riaperto il suo archivio di denim per un nuovo grande progetto: la sua prima collaborazione con Levi's, presentata qui per la prima volta. The Bode x Levi's Barrel Racer Jeans Courtesy of Bode Il jeans Levi’s è, in sostanza, il donatore universale della moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Uno sguardo esclusivo alla collaborazione tra Bode e Levi’s

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