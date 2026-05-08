Secondo i magistrati, la banda Uno Bianca sarebbe stata collegata alla Falange Armata, un gruppo considerato vicino a movimenti estremisti. Le indagini si concentrano sulle responsabilità dei mandanti e sui rapporti tra i due gruppi, cercando di capire chi abbia orchestrato le azioni criminali. Si indaga anche sul ruolo dei servizi segreti, con particolare attenzione a come abbiano potuto tutelare i fratelli Savi, coinvolti in vicende giudiziarie legate alle stesse organizzazioni.

? Domande chiave Chi sono i mandanti dietro il progetto della Falange Armata?. Come hanno fatto i servizi segreti a proteggere i fratelli Savi?. Perché i magistrati denunciano un boicottaggio delle indagini originali?. Cosa rivelano i misteriosi viaggi dei criminali a Roma?.? In Breve Tra il 1987 e il 1994 la banda causò 23 morti e 115 feriti.. Comunicati della Falange Armata del 1991 indicano il legame con il gruppo criminale.. Alberto Capolungo chiede alla Procura di Bologna verifiche sui viaggi dei Savi a Roma.. Spinosa e Musti denunciano il boicottaggio delle indagini avvenuto tra il 1987 e il 1994.. I magistrati Giovanni Spinosa e Lucia Musti hanno inviato una comunicazione formale a per denunciare il boicottaggio delle indagini sulla banda della Uno Bianca, collegando l’operato dei fratelli Savi al progetto eversivo Falange Armata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uno Bianca, i magistrati: ‘la banda era legata alla Falange Armata

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