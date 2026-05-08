Università europea sogno reale Festa a Fiesole per i 50 anni | Siamo una forza diplomatica

A Fiesole si è tenuta una festa per celebrare i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo, con una cerimonia al teatro del Maggio. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni europee e figure legate al mondo accademico, che si sono riuniti per ricordare mezzo secolo di attività. La manifestazione ha messo in evidenza il ruolo dell’istituto come punto di riferimento nel settore dell’istruzione superiore e delle relazioni diplomatiche.

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Firenze, Europa. L’Europa della cultura e l’Europa delle Istituzioni si sono ritrovate al teatro del Maggio per le celebrazioni dei 50 anni dell’ Istituto Universitario Europeo (IUE). Una mattinata densa di riflessioni sul futuro dell’Unione, sul valore della formazione accademica e sul ruolo delle università nella costruzione dell’identità europea. La scelta di Firenze, nel 1976, non fu un caso. La città del Rinascimento, ma anche dell’economia e dell’inclusività, la Firenze del sindaco La Pira, fu il luogo d’elezione per far crescere un progetto di alta formazione destinato a diventare uno dei principali laboratori culturali e politici del continente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università europea, sogno reale. Festa a Fiesole per i 50 anni: "Siamo una forza diplomatica" Notizie correlate Architetti, riconoscimenti alla Palazzina Reale per chi ha più di 50 anniFirenze, 1 maggio 2026 - Il 4 maggio dalle ore 15 l'Ordine degli Architetti di Firenze, nella sede della Palazzina Reale, ospita l'assemblea del... Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: “Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone”Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia… Voglio fare una festa diversa.