Lunedì 4 maggio alle 15, l'Ordine degli Architetti di Firenze si riunirà presso la Palazzina Reale per discutere il bilancio consuntivo del 2025. In questa occasione verranno anche consegnati riconoscimenti a professionisti con più di 50 anni di attività nel settore. L'assemblea, prevista nella sede storica, rappresenta un momento di confronto tra i membri dell'ordine e un'occasione per evidenziare le tappe raggiunte durante l'ultimo anno.

Firenze, 1 maggio 2026 - Il 4 maggio dalle ore 15 l' Ordine degli Architetti di Firenze, nella sede della Palazzina Reale, ospita l' assemblea del consuntivo di bilancio 2025. Alle ore 15 ci sarà il panel dal titolo 'Elementi di deontologia, casi pratici e profili giuridici del contratto di conferimento di incarico': prenderanno la parola l'architetto Cristina Franchini, l'avvocato Vincenzo Farnararo del consiglio di disciplina e l'avvocato Marco Masieri, responsabile Oma. Alle ore 17 ci sarà poi l'assemblea dedicata al bilancio del 2025: l'ordine dei lavori prevede la relazione della presidente Silvia Ricceri, la relazione della tesoriera Silvia Capaccioli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Architetti, riconoscimenti alla Palazzina Reale per chi ha più di 50 anni

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