Università la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studio

Per il secondo anno consecutivo, la Regione Sicilia ha confermato la copertura completa delle borse di studio destinate agli studenti universitari non assegnatari, gestite dagli Ersu locali. Questa decisione riguarda tutte le borse di studio erogate e si applica agli studenti che risultano idonei ma non hanno ricevuto l’assegnazione. La misura riguarda esclusivamente i fondi regionali destinati a sostenere le esigenze degli studenti universitari.

Per il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idonei non assegnatari.La giunta Schifani ha dato il via libera alla programmazione attuativa del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. Un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Università, borse di studio al 100%: la Regione Siciliana garantisce la copertura totale per il secondo annoPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti... Università, Aurigemma (Regione Lazio): “Campus visivo garantisce diritto a salute e studio”(Adnkronos) – "Con questo progetto, si riescono a garantire due diritti fondamentali: quello alla salute e quello allo studio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Medici specializzandi. In Lombardia si amplia la rete degli ospedali dove potranno formarsi; Consiglio regionale contro giunta: Borse di studio, Università di Pavia ed Edisu derubati; I nostri reparti non si spostano: l’Università frena sul nuovo Sant’Anna. Il no di Prandi; Arriva il reddito di merito, da 500 a mille euro al mese. Ecco come funziona. Università, Regione Sicilia garantisce copertura totale borse studioMilano, 21 apr. (askanews) – Per il secondo anno consecutivo la Regione Siciliana assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idone ... askanews.it Università, Aurigemma (Regione Lazio): Campus visivo garantisce diritto a salute e studioCon questo progetto, si riescono a garantire due diritti fondamentali: quello alla salute e quello allo studio. Gli studenti più fragili, che hanno un Isee basso e quindi vivono in situazioni ... adnkronos.com La collaborazione fra Biotecnopolo e Università di Siena prende forma concreta, dentro l'aula e nei laboratori - facebook.com facebook 4 maggio ore 14.30 in Auditorium S. Margherita: proiezione del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo". Seguirà un dibattito sul tema "Non c’è ricerca senza libertà". unive.it/data/agenda/1/… Evento nell’ambito dell’iniziativa "Le Università x.com