Università borse di studio al 100% | la Regione Siciliana garantisce la copertura totale per il secondo anno

Per il secondo anno consecutivo, la Regione Siciliana coprirà integralmente le borse di studio assegnate dagli Ersu locali agli studenti universitari che risultano idonei ma non beneficiari. Questa misura riguarda tutte le borse di studio erogate e si applica ai giovani che soddisfano i requisiti previsti. La decisione mira a garantire il sostegno economico agli studenti che altrimenti non avrebbero accesso alle risorse.

Per il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idonei non assegnatari. La giunta Schifani ha dato il via libera alla programmazione attuativa del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. Un atto propedeutico allo stanziamento di ulteriori 46 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quelli del Fondo integrativo statale (FIS) assegnati annualmente alla Sicilia dal ministero dell'Università e della ricerca ma non sufficienti a garantire la copertura totale delle borse di studio. Nei prossimi giorni l'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale provvederà a pubblicare il decreto, dando così piena attuazione alla misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

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