Ravenna protagonista al Seatrade di Miami | al terminal crociere il premio Oscar dei porti 2026

A Miami si è appena conclusa la manifestazione “Seatrade Cruise Global”, l’evento crocieristico più importante al mondo, con circa 11 mila partecipanti provenienti da 120 paesi. La fiera si svolge ogni anno e vede la presenza di 650 stand di espositori internazionali e 80 compagnie di crociera. In questa occasione, il porto di Ravenna ha ricevuto il premio Oscar dei porti 2026, riconoscimento assegnato durante l’evento.

Si è appena conclusa a Miami “Seatrade Cruise Global”, il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando circa 11 mila partecipanti da 120 paesi in 650 stand di espositori internazionali e 80 brand di compagnie di crociera.Leggi le notizie di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026 Leggi anche: Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all'hub formativo di Roma e Lazio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Seatrade Cruise Global: interesse per porto Ravenna; L'Autorità Portuale di Civitavecchia protagonista al Seatrade di Miami: toccata la cifra record di 3,75 milioni di crocieristi; Nuovo dispositivo di controllo delle infrazioni semaforiche a Conselice; La Blue Economy italiana brilla a Miami: successo per l’Oscar dei Porti. Porto di Ravenna protagonista al Seatrade Cruise Global di MiamiSi è appena conclusa a Miami Seatrade Cruise Global, il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando circa 11.000 partecipanti da 120 paesi in 650 stand d ... ravenna24ore.it Il modello Toscana conquista il Seatrade di MiamiL'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) si è confermata protagonista al Seatrade Cruise Global 2026, ... ilnautilus.it Domenica 19 aprile, alle 17, alla sala Ragazzini a Ravenna, il Trio d’archi ravegnani è protagonista del concerto a sostegno di AIDO gruppo interculturale Ravenna, Cervia e Russi, promosso dal Coordinamento Procurement dell’ospedale di Ravenna, nell’a facebook La portualità italiana al Seatrade Cruise Global 2026 CruiseItaly protagonista a Miami nel segno della cooperazione internazionale port.ravenna.it/dettagli/comun… x.com