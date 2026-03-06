Gestione della disabilità Formazione del personale al Terminal Crociere

Al Terminal Crociere di Largo Fiorillo, la Società Spezia & Carrara Cruise Terminal ha completato un corso di formazione dedicato alla gestione delle persone a mobilità ridotta. Le lezioni sono state rivolte al personale operativo e si sono concentrate sulle procedure e le accoglienze specifiche per i passeggeri con disabilità. L’obiettivo è migliorare le competenze del team in questo ambito.

Concluse al Terminal Crociere di Largo Fiorillo della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal le lezioni del corso di formazione sulla gestione delle Persone a Mobilità Ridotta (Pmr). Il corso è stato svolto dalla Scuola nazionale trasporti con il contributo di Nicola Torre, delegato Barriere architettoniche della Consulta provinciale disabili della Spezia, che si è reso anche disponibile a fare il “potenziale crocierista” che utilizza le rampe di accesso al bus navetta. Nell’occasione la società ringrazia la società Saca titolare del servizio di bus navetta passeggeri nei porti di Spezia e Marina di Carrara, che con il suo personale e un suo bus ha permesso di mettere in pratica la teoria sviluppata durante le lezioni del corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione della disabilità. Formazione del personale al Terminal Crociere Cellulari in classe, Frassinetti spiega le eccezioni al divieto per la didattica specifica e il sostegno agli alunni con disabilità, con 800 milioni dedicati alla formazione del personaleLa sottosegretaria Frassinetti ha ribadito il divieto dei cellulari a scuola per proteggere l’apprendimento e la salute degli studenti. Terminal crociere, bando per gli spaziRavenna Civitas Cruise Port (Rccp), concessionaria del servizio di stazione marittima e realizzatore del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, ha... Una raccolta di contenuti su Gestione della. Temi più discussi: Gestione della disabilità. Formazione del personale al Terminal Crociere; Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni rappresentative di persone con disabilità, ai fini della predisposizione del PIAO 2026-2028; Disabilità: Riccardi, da tesi premiate contributo culturale concreto; Unitalsi San Benedetto del Tronto: formazione e impegno al servizio delle persone fragili. Gestione dell’igiene nella persona disabile o anziana: chiedi all’esperto!E’ attiva la nuova rubrica esperto risponde per ricevere consigli nella gestione delle pratiche di pulizia, assistenza ed igiene della persona non autosufficiente Nella gestione familiare e domestica ... disabili.com Formazione. Al via V edizione del corso del MeS per la gestione del rischio clinicoL’iniziativa è organizzata dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana. Disponibili 30 posti, di ... quotidianosanita.it Carmine Mele ha curato anche la gestione della sicurezza intorno al Meazza per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi - facebook.com facebook #ottoemezzo Paolo Mieli ha criticato duramente la gestione della campagna referendaria da parte della destra, definendola “demenziale” e basata su casi scelti a caso x.com