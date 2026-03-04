Cybersicurezza Mugnano Gyala | Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza
A Mugnano, il responsabile di Gyala ha presentato il progetto Cybersec 2026, che mira a sviluppare un ecosistema nazionale di cybersecurity più collaborativo. L’obiettivo è creare un modello chiamato CyberHub Italia, con l’intento di favorire l’innovazione e rafforzare le capacità del settore in Italia. La proposta si concentra sulla condivisione di risorse e competenze tra le diverse realtà coinvolte.
(Adnkronos) – "Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo CyberHub Italia, spinto dalla volontà di portare innovazione. In questo contesto, imprese come Gyala, che integra Threat Intelligence avanzata con strategie di resilienza condivise, possono dare un importante contributo. Sono convinto che solo unendo le forze. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
