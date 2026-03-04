Cybersicurezza Mugnano Gyala | Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza

A Mugnano, il responsabile di Gyala ha presentato il progetto Cybersec 2026, che mira a sviluppare un ecosistema nazionale di cybersecurity più collaborativo. L’obiettivo è creare un modello chiamato CyberHub Italia, con l’intento di favorire l’innovazione e rafforzare le capacità del settore in Italia. La proposta si concentra sulla condivisione di risorse e competenze tra le diverse realtà coinvolte.