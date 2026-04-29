Università di Perugia giornata di orientamento al Barton Park

All'inizio di questa giornata, studenti e famiglie si sono riuniti al Barton Park per visitare gli stand dedicati ai vari dipartimenti dell’università di Perugia. Sono state presentate le diverse aree di studio, i servizi disponibili e le possibilità di orientamento offerte dall’ateneo. La manifestazione ha coinvolto anche incontri con docenti e studenti, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche sulla vita universitaria.

Una giornata di orientamento alla scoperta dei dipartimenti, dei servizi e delle opportunità offerte dall'ateneo perugino. Venerdì 8 maggio 2026, dalle 8.30 alle 18.30, il Barton Park di Perugia diventerà lo spazio di tutti i futuri possibili. L'Open Day dell’Università degli Studi di Perugia è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate All'Arena Festival del Barton Park arriva Roberta BruzzoneAnche Roberta Bruzzone in cartellone nel filone estivo della stagione Tourné: la criminologa salirà sul palco dell'arena del Barton Park di Perugia... Partinico, al Dalla Chiesa la welcome week plus: orientamento al lavoro con l’università di PalermoSi è conclusa con grande partecipazione e interesse, presso l’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, la “Welcome Week Plus”,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perugia, 21 aprile 2026 - Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il COSC Polizia Postale Umbria e l’Università per gli Stranieri di Perugia, per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi - Questura di Perugia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; 25 aprile, il rettore dell'Università di Perugia: Cosa facciamo oggi della libertà che altri hanno conquistato per noi?; IL BENESSERE PSICO-FISICO DEI GIOVANI CALCIATORI, CONFRONTO ALL’UNIPG SULLE METODOLOGIE DEL PERUGIA CALCIO; Affidati a San Bernardino. A Expo Osaka protagoniste le università di PerugiaA Expo 2025 Osaka, nell'ambito della settimana a essa dedicata, giovedì 4 settembre l'Umbria è stata protagonista nel Padiglione Italia con un'intera giornata di lavori che ha visto impegnate le sue ... ansa.it All’università per stranieri di Perugia arriva il contatore di femminicidiUn contatore di femminicidi. Verrà inaugurato il 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, all’Università per Stranieri di Perugia, che ospiterà un incontro di ... repubblica.it Fino al 28 maggio all’Università di Perugia il ciclo di eventi gratuiti tra Numero Zero, Palazzo della Penna e PostModernissimo: ricerca e cultura a confronto con il pubblico, tra nanotecnologie, DNA, sostenibilità e arte di Burri - facebook.com facebook