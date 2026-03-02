Unimpresa Irpinia-Sannio | al via il servizio di consulenza gratuita contro la crisi economica

Unimpresa Irpinia-Sannio ha avviato un servizio di consulenza gratuita rivolto alle imprese per affrontare le difficoltà legate alla crisi economica. L’iniziativa è stata annunciata in collaborazione con un’Associazione di Promozione Sociale, che si occuperà di fornire supporto e assistenza alle aziende locali. Il servizio mira a offrire consigli pratici e orientamenti concreti per aiutare le imprese a superare questo periodo complicato.

Unimpresa Irpinia-Sannio e l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi dal Debito” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad attivare sul territorio un servizio strutturato di informazione, orientamento e consulenza gratuita per cittadini, famiglie e imprenditori in condizioni di difficoltà economica. L’accordo, firmato dai rappresentanti dell’associazione Marco Palmieri e Claudio Morelli, e dal Presidente di Unimpresa Irpinia Sannio, il professor Ignazio Catauro, rappresenta un passo nella costruzione di una rete di tutela contro il fenomeno del sovraindebitamento e contro i rischi connessi all’usura e all’esclusione finanziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

