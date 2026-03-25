decarbonizzare il trasporto merci unimore alla guida del progetto europeo hologistics

L’Università di Modena e Reggio Emilia è stata scelta come coordinatrice di un nuovo progetto europeo volto alla decarbonizzazione del trasporto merci. Il progetto, co-finanziato dall’Unione Europea e dalla Segreteria di Stato svizzera per la formazione, mira a sviluppare soluzioni sostenibili per il settore dei trasporti di merci. La partecipazione dell’ateneo conferma il suo ruolo attivo nelle iniziative di transizione ecologica.

Il piano di ricerca internazionale, che si concluderà nel 2028, svilupperà dodici soluzioni fisiche e digitali basate sull'intelligenza artificiale per abbattere le emissioni inquinanti del settore È stato infatti lanciato ufficialmente "Hologistics", acronimo che racchiude l'obiettivo di ottimizzare le operazioni logistiche e promuovere soluzioni innovative e verdi per un trasporto merci sostenibile. La missione principale è quella di accelerare la decarbonizzazione delle reti logistiche in tutta Europa, introducendo soluzioni di nuova generazione che siano interoperabili, scalabili e basate su standard aperti. Sotto... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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