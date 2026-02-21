Automobilismo - I riconoscimenti per la stagione 2025 L’ Aci premia il campione Pera

Il campione Pera si aggiudica il riconoscimento dopo aver dominato la stagione 2025, che ha visto una crescita significativa nelle gare rally. La premiazione si svolge questa sera al ristorante

Un guidatore abile. Questa sera il ristorante "Borgo Giusto Tuscany", a Partigliano, sarà esclusivo palcoscenico per le premiazioni del "Gran Premio Automobile Club Lucca", la rassegna promossa dall’ "Aci" locale al fine di valorizzare concretamente i risultati ottenuti nel 2025 dai soci impegnati nei rally moderni e nelle competizioni storiche inserite nei calendari "Aci Sport" o a validità "FIa", disputate in contesti nazionali e internazionali. Una nuova iniziativa che rafforza il ruolo di "Aci" Lucca come punto di riferimento per il motorsport territoriale e per i suoi protagonisti. Nel corso dell’evento Automobile Club Lucca consegnerà un riconoscimento speciale a Riccardo Pera, protagonista di una stagione di altissimo profilo che lo ha visto conquistare il titolo mondiale endurance "LMGT3" nel "Fia World Endurance Championship", confermandosi tra i piloti italiani più competitivi nel panorama "GT" globale e portando il nome di Lucca nel mondo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campione dei Rally. L’Aci premia GranaiSiena rende omaggio a Lorenzo Granai, originario di Asciano, riconosciuto come uno dei protagonisti nel mondo dei rally.

Leggi anche: Automobilismo - Sarà l’atto conclusivo della "Coppa Aci Sport». Il "Città di Lucca» nazionale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.