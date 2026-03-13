Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo già in mare, autorizzando la Russia a vendere il greggio sugli approcci marittimi. La misura arriva in risposta all’aumento dei prezzi dei carburanti e alla preoccupazione per le forniture energetiche a livello globale. Questa decisione cambia temporaneamente le restrizioni in vigore e permette alla Russia di esportare petrolio attraverso canali specifici.

Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio russo bloccato in mare, nel tentativo di invertire l'impennata dei prezzi dei carburanti che sta causando crescente apprensione per le forniture globali. Scott Bessent, il segretario al Tesoro statunitense, ha annunciato giovedì sera un'autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare per 30 giorni il greggio russo bloccato. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di “stare lavorando per mantenere bassi i prezzi”. "Questa misura circoscritta e di breve durata si applica solo al petrolio già in transito e non apporterà significativi benefici finanziari al governo russo, che ricava la maggior parte delle entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione", ha affermato Bessent. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump autorizza la Russia a vendere il petrolio già sulle navi

