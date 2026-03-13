la russia sta approfittando della guerra per vendere il suo petrolio

La Russia sta sfruttando il conflitto in atto per aumentare le esportazioni di petrolio, approfittando delle attuali tensioni nel settore energetico. Nel frattempo, il blocco dello stretto di Hormuz ha portato l’amministrazione americana a revocare alcune sanzioni precedentemente applicate. Questi eventi si verificano in un contesto di crisi internazionale e di strategie energetiche in evoluzione.

Venerdì gli Stati Uniti hanno deciso di revocare temporaneamente e parzialmente le sanzioni sul petrolio russo, imposte all’inizio del 2022 quando la Russia invase l’Ucraina. L’amministrazione americana ha detto che permetterà alla Russia di vendere il suo petrolio già caricato sulle petroliere. Per il regime di Vladimir Putin è un’ottima notizia, perché potrà riprendere a commerciare buona parte del petrolio attualmente bloccato in mare, principalmente verso paesi asiatici. Il presidente statunitense Donald Trump ha preso questa decisione con l’obiettivo di contrastare l’aumento del costo dell’energia dovuto alla guerra in Medio Oriente, e in particolare alle conseguenze del blocco del traffico marittimo nello stretto di Hormuz imposto dall’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

