un ritorno significativo segna questa stagione: gianguido poma rientra alla crocetta nel ruolo di coordinatore tecnico generale, portando con sé una lunga esperienza maturata tra club nazionali, palcoscenici internazionali e un profondo legame con il vivaio. l'ingresso di una figura di grande spessore tecnico e organizzativo consolida l'impegno della società verso una crescita strutturata delle potenzialità giovanili e delle squadre agonistiche. nel nuovo incarico, poma avrà la responsabilità di supervisionare e indirizzare l'attività tecnica di tutte le categorie, assumendo anche il ruolo di supervisore del settore giovanile e di consulente strategico per la formazione della prima squadra.

© Mondosport24.com - Gianguido Poma nominato Coordinatore Tecnico della Crocetta

