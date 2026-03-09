Massimo Pasqualone nominato coordinatore regionale di Dimensione Bandecchi

Massimo Pasqualone, capogruppo di opposizione al Comune di Torrevecchia Teatina e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, è stato nominato coordinatore regionale per l’Abruzzo di Dimensione Bandecchi, il partito guidato da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente dell’organizzazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda la regione Abruzzo.

Il capogruppo di opposizione a Torrevecchia Teatina guiderà il partito in Abruzzo. Il gruppo consiliare annuncia il passaggio alla nuova formazione politica La nomina è stata comunicata direttamente dal segretario nazionale del partito, Gianluca Di Liberti. «Ringrazio per l'onore e la fiducia – ha dichiarato Pasqualone – e mi impegnerò per realizzare e diffondere i valori del nostro partito in Abruzzo».