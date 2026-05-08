Undici artisti e 33 opere | una mostra del Gruppo Nuovi Dialoghi a Palazzo Ghizzoni

Sabato 9 maggio si inaugura a Palazzo Ghizzoni Nasalli una mostra organizzata dal Gruppo Nuovi Dialoghi, che presenta undici artisti e trentatré opere. La rassegna si svolge in via Serafini a Piacenza e rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi all'apertura. La mostra è curata dal gruppo d'arte di Riverga, che ha selezionato le creazioni di diversi artisti per questa esposizione.

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