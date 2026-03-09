Calcio giovanile episodio choc in una gara under 14 | insulti sessisti e minacce alla giovane arbitra

Durante una partita under 14 di calcio giovanile, una giovane arbitra è stata insultata con espressioni sessiste e minacciata da alcuni dei partecipanti. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’atteggiamento dei giovani atleti e sulla necessità di interventi educativi. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili né sulle conseguenze immediate.

Un gravissimo episodio che macchia i valori dello sport, ancor di più per il fatto che i protagonisti sono solo dei ragazzini. Siamo nel campionato Giovanissimi Under 14, seconda fase. Al termine della gara tra Accademia Manfredonia e Eagles San Severo, svoltasi lo scorso 1° marzo, quattro calciatori della formazione sipontina avrebbero rivolto all'arbitro - una donna - espressioni di natura sessista, gravemente offensive e denigratorie. Il Giudice Sportivo, pronunciatosi il 6 marzo, ha deliberato con fermezza ben 10 giornate di squalifiche per ciascuno dei quattro calciatori coinvolti. Come si legge nalla nota ufficiale della Figc, il... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

