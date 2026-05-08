Una serie di truffe da 350mila euro un uomo nel mirino della Polizia | carichi di merce rubati fingendosi trasportatore

Un uomo è sotto indagine per aver messo in piedi una serie di truffe per un valore complessivo di 350mila euro. Secondo le indagini della Polizia, avrebbe sottratto merce rubata fingendosi trasportatore, riuscendo a sottrarre diversi carichi. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le verifiche per accertare altri eventuali coinvolgimenti e chiarire i dettagli delle operazioni illegali.

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Un sistema di truffe da 350mila euro messo in atto fingendosi trasportatore e sottraendo così diversi carichi di merce. La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Ravenna, ha portato a termine una complessa attività investigativa che ha consentito di individuare il presunto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Crotone: 350mila euro rubati all’anziana da un nucleoIl Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza definitiva contro un nucleo familiare accusato di aver sfruttato la vulnerabilità mentale di... Leggi anche: Truffe online, vendono ricambi per auto e non spediscono la merce: oscurati tre siti dalla polizia di Torino Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presentato lo spettacolo Truffa Academy: metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai; Truffe del finto carabiniere tra Lecco, Como, Monza e Venezia: quattro arresti per raggiri a persone anziane; Truffe agli anziani, i consigli dell’assessore: Se vi dicono di far qualcosa in fretta, non fatelo; Truffa ad un’anziana, a Cassino la Polizia di Stato arresta due truffatori seriali. Truffe nel trasporto merci, scoperto un truffatore seriale: danni per 350mila euroLa Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha individuato il presunto autore di una serie di truffe aggravate nel settore del trasporto merci, con un danno complessivo ... ravennawebtv.it Lecco e Como, due arresti per truffe agli anziani: due malviventi fermati dalla Polizia di StatoDue arresti a Lecco e Como per truffe agli anziani: una donna arrestata a Como e un uomo a Monza dopo aver truffato e sottratto soldi e beni preziosi. La Polizia di Stato ferma i responsabili. lamilano.it Francesco Pio Bianco è stato arrestato ieri insieme ad altre sei persone in un blitz della Polizia di Stato. Il figlio della Tiktoker Rita De Crescenzo è accusato di tentato omicidio e detenzione di armi. Avrebbe partecipato a un conflitto a fuoco nell’ambito dello sc - facebook.com facebook La Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presenta una serie di concerti gratuiti nei quartieri di Roma. Dai classici alla musica pop, dalle colonne sonore alla tradizione bandistica. Info ow.ly/9cVe50YUUE3 x.com