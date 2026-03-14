A Crotone, un nucleo familiare è stato condannato per aver sottratto 350 mila euro a un’anziana vedova sfruttando la sua vulnerabilità mentale. Il Tribunale ha emesso una sentenza definitiva nei confronti di chi ha approfittato della situazione di debolezza della donna per appropriarsi del suo patrimonio. La vicenda riguarda un episodio di sfruttamento e appropriazione indebita.

Il Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza definitiva contro un nucleo familiare accusato di aver sfruttato la vulnerabilità mentale di un’anziana vedova per appropriarsi del suo patrimonio. L’indagine della Guardia di Finanza ha portato alla condanna di tre persone, tra cui il nipote della vittima, responsabili dell’asportazione di oltre 350 mila euro attraverso operazioni finanziarie illecite. La vicenda si è conclusa con pene detentive e multe saldate tramite patteggiamento, evidenziando come l’abuso di fiducia possa trasformarsi in un danno economico irreparabile non può difendersi. La dinamica dello sfruttamento familiare. La cronaca giudiziaria ha messo in luce un meccanismo di distruzione patrimoniale che si è sviluppato all’interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 350mila euro rubati all’anziana da un nucleo

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