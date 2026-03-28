Tre siti dedicati alla vendita di ricambi per auto sono stati oscurati dalla polizia di Torino dopo essere stati scoperti impegnati in pratiche truffaldine. Gli operatori del centro per la sicurezza cibernetica della città hanno agito nelle ultime ore, bloccando l’accesso ai portali coinvolti. Le attività si inseriscono in un’operazione volta a contrastare le frodi online e a proteggere i consumatori.

Le indagini erano partite dalle denunce dei clienti. Molti di loro, attratti da prezzi all’apparenza vantaggiosissimi, avevano effettuato pagamenti convinti che avrebbero ricevuto a casa i ricambi scelti. Questi, però, non sono mai arrivati, visto che i gestori delle piattaforme avrebbero intascato il denaro e non si sarebbero più fatti sentire. Anche le interfacce dei siti, molto simili a quelle di famosissimi rivenditori, sembravano studiate ad hoc per raggirare le vittime”. Considerano dal centro per la sicurezza cibernetica di Torino e dalla polizia postale: “I truffatori, modificando pochi caratteri nei nomi di dominio e utilizzando layout grafici credibili, riescono infatti a trarre in inganno numerosi consumatori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Truffe online, vendono ricambi per auto e non spediscono la merce: oscurati tre siti dalla polizia di Torino

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