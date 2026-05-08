Una peonia per la lotta al tumore ovarico

Corso Amendola si colora di rosa e per due giorni ospita un evento dedicato alla lotta contro il tumore ovarico. L'iniziativa prevede attività e incontri informativi aperti al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia. La manifestazione si svolge in un’area centrale della città e coinvolge diverse associazioni e professionisti del settore sanitario. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le persone interessate.

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Corso Amendola si tinge di rosa e per due giorni ospita una iniziativa per la lotta al tumore ovarico. Lo farà attraverso la peonia, fiore simbolo di bellezza, amore e prosperità e anche di prevenzione. In occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, Loto Odv porta ad Ancona " Petali di Solidarietà ": due giorni per sensibilizzare le donne e rompere il tabù sulle patologie ginecologiche. Oggi e domani, dalle 10 alle 19, l’associazione allestirà un punto informativo in piazza Don Minzoni, con il patrocinio del Comune. Qui sarà possibile ricevere materiale sulla prevenzione e acquistare piante e bouquet di peonie. Regalare un fiore solidale significa sostenere la ricerca e le attività per il benessere delle pazienti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una peonia per la lotta al tumore ovarico Notizie correlate In Lombardia una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico: la Fondazione Irccs San Gerardo centro di riferimentoMonza, 16 marzo 2026 – Una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, con un’organizzazione che prevede agende dedicate e... Leggi anche: Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenza Panoramica sull’argomento Si parla di: Una peonia per la lotta al tumore ovarico; Petali di solidarietà: la peonia che cura. Una peonia per la lotta al tumore ovaricoCorso Amendola si tinge di rosa e per due giorni ospita una iniziativa per la lotta al tumore ovarico. Lo ... ilrestodelcarlino.it