Una peonia per la lotta al tumore ovarico

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corso Amendola si colora di rosa e per due giorni ospita un evento dedicato alla lotta contro il tumore ovarico. L'iniziativa prevede attività e incontri informativi aperti al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia. La manifestazione si svolge in un’area centrale della città e coinvolge diverse associazioni e professionisti del settore sanitario. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le persone interessate.

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Corso Amendola si tinge di rosa e per due giorni ospita una iniziativa per la lotta al tumore ovarico. Lo farà attraverso la peonia, fiore simbolo di bellezza, amore e prosperità e anche di prevenzione. In occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, Loto Odv porta ad Ancona " Petali di Solidarietà ": due giorni per sensibilizzare le donne e rompere il tabù sulle patologie ginecologiche. Oggi e domani, dalle 10 alle 19, l’associazione allestirà un punto informativo in piazza Don Minzoni, con il patrocinio del Comune. Qui sarà possibile ricevere materiale sulla prevenzione e acquistare piante e bouquet di peonie. Regalare un fiore solidale significa sostenere la ricerca e le attività per il benessere delle pazienti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Una peonia per la lotta al tumore ovarico; Petali di solidarietà: la peonia che cura.

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